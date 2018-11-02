Jandarma Personeline Yangın Eğitimi

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından jandarma personeline uygulamalı yangın eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığında tüm personelin katılımıyla, Kilis Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü ekipleri tarafından meydana gelmesi muhtemel yangın olaylarına karşı alınacak emniyet tedbirleri, uygulanacak hareket tarzları yerinde uygulamayı eğitim verildi. İtfaiye Müdürü Niyazi Budak, Resmi kurum ve kuruluşlara yangın eğitimi vermeye devam ettiklerini ifade ederek, "Sadece kurum ve kuruluşlara değil, talip gelmesi halinde sivil toplum örgütlerine de eğitim veriyoruz.. Yangın başta olmak üzere doğal afetler konusunda okullarda çocuklarımıza eğitim veriyorum. Bundan sonrada eğitim çalışmalarını sıklaştırarak sürdüreceğiz" diye konuştu. - KİLİS