Jandarma personeline "Aile İçi Şiddet" semineri
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Jandarma personeline "Aile İçi Şiddet" semineri

10.11.2020 11:02 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:07
Jandarma personeline

Kilis İl Müftülüğü tarafından, jandarma personeline "Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar" konulu seminer verildiKadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde Müftü Yardımcısı Recep Çarpar tarafından Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Cezaevi Jandarma Bölük...

Kilis İl Müftülüğü tarafından, jandarma personeline "Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar" konulu seminer verildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde Müftü Yardımcısı Recep Çarpar tarafından Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı emrinde görevli erbaş ve erlere yönelik "Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar" konulu seminer verildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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