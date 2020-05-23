Jandarma personelinden şehit kabirlerine bakım
Jandarma Genel Komutanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde ülke genelindeki şehit kabirlerinin ziyaret edilerek bakım ve temizliğinin yapıldığını bildirdi.
23.05.2020 21:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:18
Jandarma Genel Komutanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde ülke genelindeki şehit kabirlerinin ziyaret edilerek bakım ve temizliğinin yapıldığını bildirdi.
Genel Komutanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Ramazan Bayramı öncesinde ülke genelindeki şehit kabirleri jandarma personeli tarafından ziyaret edildi.
Ziyaretlerde bakım ve temizliği yapılan kabirlerdeki Türk bayrakları da yenileriyle değiştirildi.
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Kaynak: AA