Jandarma personelinden şehit kabirlerine bakım Jandarma Genel Komutanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde ülke genelindeki şehit kabirlerinin ziyaret edilerek bakım ve temizliğinin yapıldığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde ülke genelindeki şehit kabirlerinin ziyaret edilerek bakım ve temizliğinin yapıldığını bildirdi.

Genel Komutanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Ramazan Bayramı öncesinde ülke genelindeki şehit kabirleri jandarma personeli tarafından ziyaret edildi.

Ziyaretlerde bakım ve temizliği yapılan kabirlerdeki Türk bayrakları da yenileriyle değiştirildi.

Kaynak: AA