Jandarma personelinden anlamlı kurban bağışı
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Jandarma personelinden anlamlı kurban bağışı

Jandarma personelinden anlamlı kurban bağışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muş'un Malazgirt ilçe Jandarma Komutanlığı personelleri, Türkiye Diyanet Vakfı Malazgirt Şubesine anlamlı kurban bağışında bulundu.

Muş'un Malazgirt ilçe Jandarma Komutanlığı personelleri, Türkiye Diyanet Vakfı Malazgirt Şubesine anlamlı kurban bağışında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfının dünya genelinde yardıma muhtaç insanlara el uzatmak amacıyla 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' kampanyasına destek veren Malazgirt Jandarma Komutanlığı personelleri, kurban bağışında bulundu.

İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş'a vekaletle kurban bağışını yapan ilçe Jandarma Komutanlığı personellerinin, amaçlarının farkındalık oluşturarak vatandaşları kampanyaya teşvik etmek olduğunu dile getirdi.

Müftü Demirtaş vekaletle kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşları Türkiye Diyanet Vakfının "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmaya davet etti.

Kurban bağışını teslim alan Malazgirt Müftülüğü Şube Müdürü Bekir Irmak, ilçe Jandarma Komutanlığı personellerine yaptıkları anlamlı bağış nedeniyle teşekkür etti. - MUŞ

Jandarma personelinden anlamlı kurban bağışı
Jandarma personelinden anlamlı kurban bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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