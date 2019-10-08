Jandarma personelinden 396 ünite kan bağışı
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 396 ünite kan bağışında bulunuldu.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 396 ünite kan bağışında bulunuldu.
Türkiye Kızılay Derneği'nin 7 Ekim'de Antalya'da başlattığı kan bağışı kampanyasına İl Jandarma Komutanlığı personeli de katıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Kızılay arasında yapılan koordinasyon neticesinde jandarma kışlasında kan bağışı organizasyonu yapıldı.
Bu kapsamda Antalya İl Jandarma Komutanlığı personelince 396 ünite kan bağışlandı.