Jandarma Personelimizden Doğadaki Dostlarımıza Yardım
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Jandarma Personelimizden Doğadaki Dostlarımıza Yardım

Jandarma Personelimizden Doğadaki Dostlarımıza Yardım
Habermetre - Haberler | Toplum

Zonguldak, Adıyaman, Diyarbakır ve Manisa İl Jandarma Komutanlıkları emrinde görevli personelimiz; devriye esnasında, yaralı halde buldukları doğadaki dostlarımızı muhafaza altına alarak tedavileri için ilgili birimlere teslim ettiler.

Zonguldak, Adıyaman, Diyarbakır ve Manisa İl Jandarma Komutanlıkları emrinde görevli personelimiz; devriye esnasında, yaralı halde buldukları doğadaki dostlarımızı muhafaza altına alarak tedavileri için ilgili birimlere teslim ettiler. ?? pic. twitter. com/lYNflGLJia

— T. C. Jandarma Gn. K (@jandarma) June 30, 2021

Kaynak: Habermetre

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