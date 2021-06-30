Jandarma Personelimizden Doğadaki Dostlarımıza Yardım

Zonguldak, Adıyaman, Diyarbakır ve Manisa İl Jandarma Komutanlıkları emrinde görevli personelimiz; devriye esnasında, yaralı halde buldukları doğadaki dostlarımızı muhafaza altına alarak tedavileri için ilgili birimlere teslim ettiler.