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Jandarma personeli öğretmenleri unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Jandarma personeli öğretmenleri unutmadı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma komutanlıklarında görevli jandarma trafik timleri sorumluluk bölgelerindeki okulları ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

MANİSA (İHA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma komutanlıklarında görevli jandarma trafik timleri sorumluluk bölgelerindeki okulları ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma komutanlıklarında görevli jandarma trafik timleri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sorumluluk alanlarında bulunan ilk ve orta okullar ziyaret edildi. Jandarma teşkilatı adına öğretmenlere çiçek takdim edilerek Öğretmenler Günü kutlanırken, öğretmenler de jandarmanın jestinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. - MANİSA

Jandarma personeli öğretmenleri unutmadı

Jandarma personeli öğretmenleri unutmadı

Jandarma personeli öğretmenleri unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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