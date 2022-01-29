Jandarma personeli, kar yağışından etkilenen vatandaşların yanında - Haberler
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Jandarma personeli, kar yağışından etkilenen vatandaşların yanında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma personeli, kar yağışından etkilenen vatandaşların yanında

Jandarma Genel Komutanlığı, kar yağışından etkilenen vatandaşlara yardım eden jandarma personellerinin videosunu paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, kar yağışından etkilenen vatandaşlara yardım eden jandarma personellerinin videosunu paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışından etkilenen vatandaşlara yardımcı olan jandarma personellerinin videosunu paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Milletimizin Hizmetindeyiz. Jandarma Genel Komutanlığı olarak, ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışından etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Jandarma personeli, kar yağışından etkilenen vatandaşların yanında

Jandarma personeli, kar yağışından etkilenen vatandaşların yanında

Jandarma personeli, kar yağışından etkilenen vatandaşların yanında

Jandarma personeli, kar yağışından etkilenen vatandaşların yanında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haber

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