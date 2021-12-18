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Jandarma personeli kan bağışında bulundu

Jandarma personeli kan bağışında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son yıllarda stokta azalma yaşan Türk Kızılay'ına jandarma ekipleri kan bağışında bulundu.

ADIYAMAN (İHA) - Son yıllarda stokta azalma yaşan Türk Kızılay'ına jandarma ekipleri kan bağışında bulundu.

Ülkemizde ve tüm dünyada görülen Korona Virüs (Covid-19) hastalığı nedeniyle kan ve kan ürünleri stoklarının düşmesi sebebiyle Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kan bağışında bulundu. Jandarma hizmet binasında Kızılay Kan Merkezi tarafından jandarma personelinden kan bağışı aldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve diğer jandarma personelinin katılımı ile düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 60 ünite kan bağışı yapıldı. - ADIYAMAN

Jandarma personeli kan bağışında bulundu

Jandarma personeli kan bağışında bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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