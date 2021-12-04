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Jandarma özel çocukları ziyaret edip hediyeler verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Jandarma özel çocukları ziyaret edip hediyeler verdi

Bingöl'de jandarma personeli, engelli çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de jandarma personeli, engelli çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, engelli çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi. Özel bir Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşları 1-15 arasında değişen 15 engelli çocuğu ziyaret eden jandarma personeli, onlarla hem sohbet etti hem de çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren öğretmenler, jandarma personeline teşekkür etti. - BİNGÖL

Jandarma özel çocukları ziyaret edip hediyeler verdi

Jandarma özel çocukları ziyaret edip hediyeler verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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