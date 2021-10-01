Jandarma olayların yüzde 98,4 'u aydınlattı

DENİZLİ (İHA) - Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, Eylül 2021 ayında icra edilen asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında meydana gelen 718 olayın yüzde 98,4 'u aydınlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Eylül ayında meydana gelen asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri açıkladı. Yapılan çalışmalar kapsamında 380 asayiş, 38 kabahat, 266 takibi gereken, 45 kaçakçılık ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 730 olay meydana gelmiş ve meydana gelen olayların 718'nin yüzde 98,4 'u aydınlatıldı. Yapılam asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 35 bin 675 kişi ile 13 bin 021 aracın sorgulaması yapılarak, 209 aranan şahıs yakalanmış ve 22 kayıp şahıs bulundu. Faaliyetleri neticesinde; 6 adet tabanca, 24 adet av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 187 adet mermi ve 3 adet kesici suç aleti ele geçirildi.

Trafik uygulamalarından 1 milyon 153 bin 325 TL cezai işlem uygulandı

Eylül ayında yapılan trafik uygulamalarında; 33 bin 570 araç kontrol edilmiş, 20 bin 442 araç, 18 bin 357 şahıs sorgulaması yapılmış, bin 755 araç ve şahıs hakkında toplam 1 milyon 153 bin 325 TL cezai işlem uygulanmış, 16 aranan araç, 35 aranan şahıs yakalanmış, 93 kişinin alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak 311 araç trafikten men edildiği açıklandı.

Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda madde ele geçirildi

Uyuşturucu maddeler ile mücadelede seferberlik başlatan jandarma ekipleri huzur operasyonları kapsamında uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu mahallelerde operasyonlara aralıksız devam ettiriyor. Yapılan 45 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda, 63 şahıs gözaltına alınmış, 6 şahıs ise tutuklanırken, 57 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon sonucu ekipler, 330 bin 839 gram kubar esrar, 2 bin 018 gram metamfetamin, 117 adet extacy hap, 1 gram bonzai, 545 kök kenevir, 8 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 7 adet kurusıkı tabanca, 2 bin 165 adet muhtelif fişek, 26 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Öte yandan; kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 362 adet sikke, 420 litre kaçak içki, 78 adet sahte bandrol ele geçirilirken, ay içerisinde 1 FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonel faaliyet icra edilmiş olup, icra edilen faaliyette 1 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. - DENİZLİ