Jandarma Okullar Komutanlığındaki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 317 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan eski kursiyer teğmenlerin savunmaları alındı.



Tutuksuz sanık teğmen T.K, darbe girişiminin yaşandığı gece Jandarma Okullar Komutanlığında kursiyer teğmen olarak görev yaptığını söyledi.



WhatsApp grubundan öğle saatlerinde gece eğitimi olacağı mesajı gelmesinin ardından saat 17.00'de içtima alındığını belirten T.K, eğitim içtimasının da saat 20.45'te yapılacağının bildirildiğini kaydetti.



Bu nedenle birlikte kaldığını, telefonlarının toplandığını, sabaha kadar Selen Amfi'de görevlendirildiğini savunan T.K, sabah saatlerine kadar burada oturduğunu anlattı. T.K, telefonunu alınca darbe girişimi olduğunu anladığını ve bulundukları yeri terk ettiklerini öne sürdü.



Sabah dışardan gelen güvenlik güçlerince gözaltına alındığını söyleyen T.K'ya Mahkeme Başkanı Melih Uçar, "Daha önceki gece eğitimlerinde Selen Amfi'de görevlendirildin mi?" diye sordu. Sanık, "Gece eğitimlerinde hiç amfide olmazdık. Daha öncesinde amfiye tüfekli ya da teçhizatlı gelinmezdi. Bize amfi içerisinde telefonla konuşmanın yasak olduğu söylendi." yanıtını verdi.



Tahliye olduktan sonra idari tahkikat sonucunda görevine iade edildiğini ve halen Güneydoğu'da terörle mücadele kapsamında operasyonlara katıldığını vurgulayan T.K, beraatini istedi.



Diğer tutuksuz kursiyer teğmenler de darbe girişimini öğrendikleri andan itibaren kanunsuz hiçbir eylemde bulunmadıklarını savunarak beraat talebinde bulundu.



Duruşmaya, yarın avukatların tahliye taleplerine ilişkin beyanlarıyla devam edilecek.