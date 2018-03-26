Jandarma Okullar Komutanlığı Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 317 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra sanık yakınları ve avukatları katıldı.

Müştekilerden astsubay Nuh Barza, 15 Temmuz'da nizamiye nöbetçisi olduğunu ve Jandarma Okullar Komutanlığında bulunduğunu ifade etti.

Akşam saatlerinde sanık eski üsteğmen Özkan Darendeli ile birkaç kursiyer teğmenin nöbet yerine geldiğini ve silahlarını teslim etmelerini söylediğini anlatan Barza, ilk başta bunun bir tatbikat olduğunu düşündüğünü, karşısındakilere, "Tatbikatsa siz tatbikata devam edin." dediğini bildirdi.

Müşteki Barza, sanık Darendeli ve teğmenlerin tekrar silahını teslim etmesini söylemesi üzerine yaşadıklarını, şu sözlerle ifade etti:

"Silahlarını tam dolduruşa aldılar. Tam dolduruş demek silahın atışa hazır olduğu demektir. Bunun üzerine silahlarımızı, telefonlarımızı aldılar. Bu esnada nizamiyeden çıkmaya çalışan birkaç teğmen gördüm. Neler olduğunu sorduğumda Jandarma Genel Komutanlığına gittiklerini söylediler. Bir süre sonra Albay Ferdi Korkmaz'ın arabasını gördüm, teğmenlerin başındaki üsteğmen Darendeli, 'Alın bu albayı tutuklayın.' dedi. Ben anlam veremedim. Ferdi Albay Ankara İl Jandarma Komutanıdır. Daha sonra bizi içeride bir odaya götürdüler."

Tutulduğu odadaki televizyondan darbe girişimini öğrendiğini, sabah saatlerine kadar Albay Korkmaz ile burada beklediklerini anlatan müşteki Barza, daha sonra darbecileri derdest etmek için gelen askerlerle darbecileri teslim aldıklarını beyan etti.

Bir soru üzerine müşteki Barza, "Ferdi Korkmaz teğmenlere 'Bir yanlışın içindesiniz, bu yaptıklarınız suç.' dedi. Teğmenlerden, 'Biz ne yapalım, bizi buraya gönderdiler.' diyenler oldu. Keza sabah da kışladan çıkmak isteyen teğmenler vardı." diye konuştu.

Kursiyer teğmenlerin silahında mühimmat olup olmadığı sorulan Barza, "Ben sabah teğmenin silahını aldığımda silah kurulu ve atışa hazır vaziyetteydi. Teğmenlerin silahlarında gerçek mermiler vardı." ifadesini kullandı.

Davaya yarın devam edilecek.