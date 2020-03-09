Jandarma okul servislerini denetledi
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Amasya İl Jandarma Komutanlığı, 3. Sayfa

Jandarma okul servislerini denetledi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

09.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:34
Jandarma okul servislerini denetledi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.


Çocukların okullarına ve evlerine daha güvenle ulaşmalarını sağlamak ve okul servis araçlarının karıştığı kazaları önleyebilmek amacıyla ülke genelinde düzenlenen özel denetim kapsamında Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından gerçekleştirilen denetimde 189 okul servis aracı denetlendi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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