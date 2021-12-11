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Jandarma, öğrencilerle kardan adam yapıp kartopu oynadı

Jandarma, öğrencilerle kardan adam yapıp kartopu oynadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde jandarma personeli, öğrencilerle birlikte kardan adam yapıp, kartopu oynadı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde jandarma personeli, öğrencilerle birlikte kardan adam yapıp, kartopu oynadı.

Yedisu'da ilkokulda görev yapan ve yılın öğretmeni seçilen Özge Çelik'i İl Jandarma Komutanlığı personeli ziyaret etti. Yılın öğretmenine çiçek ve kitap takdimi yapan jandarma ekipleri, öğrencilere de trafik konusunda eğitim verdi. Ziyaretin ardından kar yağışını değerlendiren jandarma personeli, öğrencilerle birlikte okul bahçesinde kardan adam yapıp, kartopu oynadı. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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