Son dakika! Jandarma personeli öğrencilerle kardan adam yaptı, kartopu oynadı
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Son dakika haberler... Jandarma personeli öğrencilerle kardan adam yaptı, kartopu oynadı Bingöl'ün Yedisu ilçesinde jandarma personeli, öğrencilerle birlikte kardan adam yapıp, kartopu oynadı.
BİNGÖL (İHA) - Jandarma personeli öğrencilerle kardan adam yaptı, kartopu oynadı
BİNGÖL - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde jandarma personeli, öğrencilerle birlikte kardan adam yapıp, kartopu oynadı.
Yedisu ilçesinde ilkokulda görev yapan ve yılın öğretmeni seçilen Özge Çelik'i İl Jandarma Komutanlığı personeli ziyaret etti. Yılın öğretmenine çiçek ve kitap takdimi yapan jandarma ekipleri, öğrencilere de trafik konusunda eğitim verdi. Ziyaretin ardından kar yağışını değerlendiren jandarma personeli, öğrencilerle birlikte okul bahçesinde kardan adam yapıp kartopu oynadı.