Jandarma öğrencilerin karne sevincine ortak oldu - Haberler
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Jandarma öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Jandarma öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

2021-2022 eğitim ve öğretim yarıyıl tatili öncesi karne sevinci yaşayan öğrencilere Muğla jandarması da ortak oldu.

MUĞLA (İHA) - 2021-2022 eğitim ve öğretim yarıyıl tatili öncesi karne sevinci yaşayan öğrencilere Muğla jandarması da ortak oldu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri okullara giderek öğrencilere hem karne dağıttı, hem de 'Tim Jandarma' temalı pasta keserek çocukların yarıyıl tatiline çıkması sağlandı. - MUĞLA

Jandarma öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Jandarma öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Jandarma öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Jandarma öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Çocuk, Muğla, Yerel, Haber

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