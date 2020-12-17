Jandarma öğrencilere uzaktan trafik eğitimi verdi
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Jandarma öğrencilere uzaktan trafik eğitimi verdi

17.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:29
Jandarma öğrencilere uzaktan trafik eğitimi verdi

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri tarafından öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve zoom programıyla trafik eğitimi verildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri tarafından öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve zoom programıyla trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle EBA ve zom üzerinden jandarmanın sorumluluk alanındaki yerlerde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere uzaktan trafik semineri düzenlendi.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında verilen uzaktan eğitim seminerlerinde öğrencilere trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Türkiye'de jandarma tarafından ilk defa formatör ve yol kullanıcısı eğiticisi eğitimi aldırılan trafik personelleri tarafından icra edilen trafik eğitim seminerlerinden ilk etapta 3 derste toplam 67 öğrenci yararlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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