Jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı
Haberler » Güncel » Jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı - Haber

Jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı

Konya'nın Kulu ilçesinde ilkokul öğrencilerine İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerler Türk Silahlı Kuvvetleri'ni anlattı.

16.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:56
Jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı

'nın ilçesinde ilkokul öğrencilerine İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerler Türk Silahlı Kuvvetleri'ni anlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ekipler Merkez ilkokulu öğrencilerini ziyaret ederek Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında bilgi verdi.

Sinevizyon eşliğinde yapılan sunumlarda mesleğin gerektirdiği nitelikler, zorluklar ve görevleri anlatıldı.

Programda öğrencilerin sorularına da ayrıca cevap verildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler