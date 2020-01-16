Jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı
Konya'nın Kulu ilçesinde ilkokul öğrencilerine İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerler Türk Silahlı Kuvvetleri'ni anlattı.
Konya'nın Kulu ilçesinde ilkokul öğrencilerine İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerler Türk Silahlı Kuvvetleri'ni anlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ekipler Merkez ilkokulu öğrencilerini ziyaret ederek Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında bilgi verdi.
Sinevizyon eşliğinde yapılan sunumlarda mesleğin gerektirdiği nitelikler, zorluklar ve görevleri anlatıldı.
Programda öğrencilerin sorularına da ayrıca cevap verildi.