Jandarma, öğrencilere gezi ve sinema etkinliği düzenledi

13.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:46

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri tarafından öğrencilere gezi ve sinema etkinliği düzenlendi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanyol ilçesi Gökçe İmam Hatip Ortaokulu ve Koldere Ortaokulu öğrencilerine tabiat parkı hayvanat bahçesini gezdirerek, sinemaya götürdü.

Daha önce televizyondan gördükleri hayvanları ilk defa yakından gören öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Tabiat Parkı gezisi sonrasında öğrencilere sinema izletildi.

Okul yönetimi ise öğrencilerin hayatlarında ilk kez sinemaya gittiklerini ve gösterilen ilgiyi hayatları boyunca unutmayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA