Jandarma odun taşımakta zorlanan yaşlı kadının imdadına yetişti
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Jandarma odun taşımakta zorlanan yaşlı kadının imdadına yetişti

Jandarma odun taşımakta zorlanan yaşlı kadının imdadına yetişti
01.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:53

Isparta'da yaşlı bir kadının sırtında odun taşıdığını gören jandarma ekipleri, aracı park edip yardıma koştu.

Isparta'da yaşlı bir kadının sırtında odun taşıdığını gören jandarma ekipleri, aracı park edip yardıma koştu.

Isparta'da jandarma ekipleri kırsalda 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların evden çıkmaması için sürekli kontrolde. Jandarma kontrolünde bazen ilginç anlar da yaşanıyor. Küçük Hacılar köyünde yaşlı bir kadının sırtında odun taşıdığını gören jandarma ekipleri aracı park edip yardıma koştular. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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