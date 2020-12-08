Jandarma'nın hayvan hassasiyeti
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Jandarma'nın hayvan hassasiyeti

08.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:01
Jandarma'nın hayvan hassasiyeti

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma timi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının yapıldığı Cumartesi ve Pazar günleri, sokak hayvanlarını elleri ile besledi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma timi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının yapıldığı Cumartesi ve Pazar günleri, sokak hayvanlarını elleri ile besledi.

Jandarma ekiplerinin "Siz evinizde kalın, onlar bize emanet' sloganı ile sokak hayvanlarının aç kalmaması için başlattığı çalışmada, sorumluluk alanlarında sokaklarda yaşayan kedi, köpek, sazlık alanlarda yaşayan kaz ve ördekler için yiyecek dağıtımı yapıldı.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma timinin sokak hayvanlarına yönelik yiyecek dağıtımının bundan sonraki süreçte de devam edeceği açıklandı. - MUĞLA

Jandarma'nın hayvan hassasiyeti
Jandarma'nın hayvan hassasiyeti
Jandarma'nın hayvan hassasiyeti
Jandarma'nın hayvan hassasiyeti
Jandarma'nın hayvan hassasiyeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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