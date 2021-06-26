Jandarma narkotik köpeği uyuşturucuyu böyle buldu
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Jandarma narkotik köpeği uyuşturucuyu böyle buldu

Jandarma narkotik köpeği uyuşturucuyu böyle buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 6,5 kilo sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 6,5 kilo sentetik kannabinoid ele geçirildi.

İstanbul'dan Yalova'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Ö.Ü. ve A.K'yi takibe aldı. Şahısların kullandıkları 77 plakalı kamyonet Osman Gazi Köprüsü çıkışında jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Kamyonette narkotik köpeğinin de yaptığı aramalar sonucu ev eşyaları içerisine zulalanmış şekilde 6,5 kilo sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar Ö.Ü. ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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