Son dakika gündem: Jandarma, müşteri gibi davranarak tarihi eserleri ele geçirdi

ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri tarihi eserleri satmak isteyen şüpheliye müşteri gibi davranarak operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Şüpheliyle irtibata geçen ekipler, buluşma talebinde bulundu. Buluşmada, şüphelinin yanında getirdiği 98 bronz sikke ve 5 bronz obje olmak üzere toplam 103 tarihi eser jandarma ekiplerince el konuldu. Tarihi eserler, Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ