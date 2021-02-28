Son dakika gündem: Jandarma, müşteri gibi davranarak tarihi eserleri ele geçirdi
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Son dakika gündem: Jandarma, müşteri gibi davranarak tarihi eserleri ele geçirdi

28.02.2021 10:46 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:53
Son dakika gündem: Jandarma, müşteri gibi davranarak tarihi eserleri ele geçirdi

Son dakika haberler: ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri tarihi eserleri satmak isteyen şüpheliye müşteri gibi davranarak operasyon düzenledi.

ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri tarihi eserleri satmak isteyen şüpheliye müşteri gibi davranarak operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Şüpheliyle irtibata geçen ekipler, buluşma talebinde bulundu. Buluşmada, şüphelinin yanında getirdiği 98 bronz sikke ve 5 bronz obje olmak üzere toplam 103 tarihi eser jandarma ekiplerince el konuldu. Tarihi eserler, Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

Son dakika gündem: Jandarma, müşteri gibi davranarak tarihi eserleri ele geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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