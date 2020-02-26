Jandarma motosikletleri ile otomobil çarpıştı: 3 asker yaralı

26.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:56

OSMANİYE'de göreve giden iki jandarma motosiklet timi, kontrolsüz çevre yoluna çıkış yapan otomobille çarpıştı. Savrulan motosikletlerdeki 3 asker yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Kuzey Çevre Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Bölge Trafik istikametinden Kadirli Turnikeleri yönüne doğru seyir halinde olan 80 JAA 205 ve 80 JAA 207 plakalı İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı iki motosiklet timi, iddiaya göre kontrolsüz bir şekilde yola çıkış yapan G.Y. idaresindeki 80 FU 058 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayrıca arkadaşlarının kaza yaptığını duyan jandarma personelleri de bölgeye geldi. Kazada yaralanan 3 asker ambualnslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, motosikletler ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA