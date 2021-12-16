JANDARMA MOBİL TRAFİK EĞİTİM TIRI? HATAY'DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

JANDARMA Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı Hatay'da öğrenci ve vatandaşlarla buluştu.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığına ait, Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon aracı ile İskenderun kent meydanında, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden'inde katılımıyla vatandaşlara güvenli trafik eğitimi verildi. Eğitim faaliyetinde 6-9 yaş öğrencilerine yaya yolu önceliği ile 16-18 yaş aralığındaki öğrencilere emniyet kemeri takılmaması durumunda araç içerisinde olacaklar simülasyon aracında yaşatarak uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca, faaliyete katılan toplam bin 250 öğrenci ile vatandaşlar, yaşanabilecek kadın cinayetlerini ve istismarları önlemek amacıyla oluşturulan KADES ve Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek amacıyla oluşturulan HAYDİ uygulaması hakkında bilgilendirildi.