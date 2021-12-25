ERZURUM (İHA) - - Jandarma minik yüreklere dokundu

ERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli minik yürekleri sevindirdi.

Erzurum İl Jandarma personelinden Jandarma Astsubay Üst Çavuş KADES uzmanı Tuğba Güven ve beraberindeki mesai arkadaşları ile birlikte kar kış demeden kırsaldaki köyleri ziyaret edip çocuklara hediyeler dağıtıyor.

Astsubay Üst Çavuş Tuğba Güven, Karayazı Kırgındere Köyünü ziyaret ederek çocuklara hikaye ve boyama kitabı ve oyuncak dağıttı.

Jandarma personelinin sürpriz hediyeleri karşısında çok mutlu olan çocuklar jandarmayı çok seviyoruz diye bağırdılar.