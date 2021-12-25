Jandarma minik yüreklere dokundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma minik yüreklere dokundu

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Yerel

- Jandarma minik yüreklere dokundu Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli minik yürekleri sevindirdi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

ERZURUM (İHA) - - Jandarma minik yüreklere dokundu

ERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli minik yürekleri sevindirdi.

Erzurum İl Jandarma personelinden Jandarma Astsubay Üst Çavuş KADES uzmanı Tuğba Güven ve beraberindeki mesai arkadaşları ile birlikte kar kış demeden kırsaldaki köyleri ziyaret edip çocuklara hediyeler dağıtıyor.

Astsubay Üst Çavuş Tuğba Güven, Karayazı Kırgındere Köyünü ziyaret ederek çocuklara hikaye ve boyama kitabı ve oyuncak dağıttı.

Jandarma personelinin sürpriz hediyeleri karşısında çok mutlu olan çocuklar jandarmayı çok seviyoruz diye bağırdılar.

Jandarma minik yüreklere dokundu

Jandarma minik yüreklere dokundu

Jandarma minik yüreklere dokundu

Jandarma minik yüreklere dokundu

Jandarma minik yüreklere dokundu

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title