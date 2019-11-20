Jandarma minik öğrencileri unutmadı

20.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:01

Zonguldak'ta jandarma ekipleri minik öğrencileri ziyaret ederek çocuk günlerini kutladı.



20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Zonguldak'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı da çocukları bu anlamlı günde yalnız bırakmadı. Dünya Çocuk hakları Günü kapsamında Trafik ve Asayiş timleri tarafından 500 adet jandarma dergisi ve çocuk hakları broşürü dağıtımı yapıldı. Çocuklarla da yakından ilgilenen jandarma personeli miniklerin çocuk hakları gününü kutladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA