Jandarma, Meryem teyzenin telefonda istediği Türk bayrağını teslim etti NİĞDE'de, ihbar hattını arayarak, Türk bayrağı talebinde bulunan Meryem Durmaz (65), jandarmanın getirdiği bayrağı teslim alırken, gözyaşlarına boğuldu.

NİĞDE'de, ihbar hattını arayarak, Türk bayrağı talebinde bulunan Meryem Durmaz (65), jandarmanın getirdiği bayrağı teslim alırken, gözyaşlarına boğuldu.

Merkez Eski Gümüş Mahallesi'nde oturan Meryem Durmaz, 112'yi arayarak bayrak talebinde bulundu. Ekipler, Türk bayrağını alarak Durmaz'a teslim etti. Bayrağı alırken şiir okuyan Durmaz, gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekiplerine teşekkür eden Durmaz, "23 Nisan mutlu ve kutlu olsun. Sizlere çok teşekkür ederim, beni çok mutlu ettiniz. Yazın da gelin misafir edeyim bahçemde. Şu hastalık ülkemizden kalktığı zaman bir araya gelelim" dedi.

Kaynak: DHA