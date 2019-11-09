Jandarma makaron ele geçirdi

Jandarma makaron ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri takibe aldıkları otomobilden 850 kutu makaron ele geçirdi.

09.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:02
Jandarma makaron ele geçirdi

ekipleri takibe aldıkları otomobilden 850 kutu makaron ele geçirdi.


Şanlıurfa'dan Adıyaman'a filtreli boş makaron getirileceği bilgisi alınması üzerine takibe alınan şüpheli araç kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada, 850 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.


Şüpheli 3 şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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