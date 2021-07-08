Jandarma Lojistik Komutanı Tuğgeneral Ersel Özer, Vali Oktay Çağatay'ı Ziyaret Etti.

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bitlis'e gelen Jandarma Lojistik Komutanı Tuğgeneral Ersel Özer, beraberindeki heyetle Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.