Jandarma kurallara uymayan sürücüleri helikopterle tek tek tespit etti - Haberler
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Jandarma kurallara uymayan sürücüleri helikopterle tek tek tespit etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma kurallara uymayan sürücüleri helikopterle tek tek tespit etti

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopterle havadan gerçekleştirilen trafik denetiminde, kurallara uymayan sürücülere 3 bin 980 lira para cezası kesilirken,7 araç ise trafikten men edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopterle havadan gerçekleştirilen trafik denetiminde, kurallara uymayan sürücülere 3 bin 980 lira para cezası kesilirken,7 araç ise trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri, Sandıklı, Şuhut ilçeleri Afyonkarahisar kent merkezinde helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Üç uygulama noktasında kural hatası yapan sürücüler havadan tespit edilerek durdurulup kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücülere toplamda 3 bin 980 lira para cezası uygulanırken, 7 araç ise trafikten men edildi.

Son zamanlarda yaşanan otobüs ve servis araç kazalarının önlenmesi amacıyla ekipler tarafından otobüs ve servis araçlarında bulunan yolcu ve şoförler yolculuk sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında uyarıldı. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma kurallara uymayan sürücüleri helikopterle tek tek tespit etti

Jandarma kurallara uymayan sürücüleri helikopterle tek tek tespit etti

Jandarma kurallara uymayan sürücüleri helikopterle tek tek tespit etti

Jandarma kurallara uymayan sürücüleri helikopterle tek tek tespit etti

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