Jandarma, kurallara uymayan 62 aracı trafikten men etti
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Jandarma, kurallara uymayan 62 aracı trafikten men etti

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri sorumluluk bölgelerinde 13-14 Şubat tarihlerinde yaptıkları 'Emniyet Kemeri, cep telefonu kullanımı ve personel taşımacılığı' denetimlerinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 77 araç sürücüsüne 20 bin 598 TL para cezası uyguladı.

20.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:22
Jandarma, kurallara uymayan 62 aracı trafikten men etti

İl Komutanlığına bağlı Trafik Timleri sorumluluk bölgelerinde 13-14 Şubat tarihlerinde yaptıkları 'Emniyet Kemeri, cep telefonu kullanımı ve personel taşımacılığı' denetimlerinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 77 araç sürücüsüne 20 bin 598 TL para cezası uyguladı. Yapılan kontrollerde Karayolları Trafik Kanunu'na uygun olmayan 62 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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