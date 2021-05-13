Jandarma, Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görev yapan personelin fotoğrafını paylaştı
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Jandarma, Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görev yapan personelin fotoğrafını paylaştı

Jandarma, Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görev yapan personelin fotoğrafını paylaştı
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Jandarma Genel Komutanlığı, 1904'te Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görev yapan Türk jandarma personelinin fotoğrafını paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, 1904'te Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görev yapan Türk jandarma personelinin fotoğrafını paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, her hafta perşembe günleri gerçekleştirilen "Throwback Thursday (tbt)" akımı kapsamında Jandarma Teşkilatına ait eski fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Genel Komutanlık, 1904'te Kudüs-ü Şerif Sancağı'nda görev yapan Türk jandarma personelinin yer aldığı kareyi paylaştı.

Siyah beyaz fotoğraf karesinde, ellerindeki tüfek ve kılıçla esas duruş vaziyeti alarak sıralanan jandarma personelinin arkasında Kubbet-üs-Sahra görülüyor.

Kudüs'te yaşanan olaylar

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik, 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

İsrail polisinin, Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddetinin artması üzerine, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarını durdurmaması üzerine, Filistinli direniş grupları, İsrail'i bugüne kadar 1000'den fazla roketle hedef aldı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik 500'ün üzerinde hedefi vurduğu 150 hava saldırısında şimdiye kadar 18'i çocuk 87 Filistinli şehit oldu, 530 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail, Filistin ve İsrail toprakları içinde yüzlerce Filistinliyi de gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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