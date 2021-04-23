Jandarma köylerde 23 Nisan coşkusu yaşattı
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Jandarma köylerde 23 Nisan coşkusu yaşattı

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI - Haberler | Güncel

Jandarma köylerde 23 Nisan coşkusu yaşattı Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce köylerde yaşayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşatıldı.

Jandarma köylerde 23 Nisan coşkusu yaşattı

BARTIN - Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce köylerde yaşayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşatıldı.

Bartın'da minik öğrenciler, Covid-19 tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutladı. Kent merkezinde araç konvoyu düzenlenirken köylerde yaşayan çocuklar içinse İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Köylerde çocukları ziyaret eden jandarma ekipleri çocukların bayramını kutlayarak balon ve Türk bayrakları hediye etti.

Çocukların sevinç ve coşkuyla karşıladıkları jandarma ekiplerinin hediyeleri ile büyük mutluluk yaşadıkları görüldü.

Jandarma köylerde 23 Nisan coşkusu yaşattı
Jandarma köylerde 23 Nisan coşkusu yaşattı
Jandarma köylerde 23 Nisan coşkusu yaşattı
Jandarma köylerde 23 Nisan coşkusu yaşattı
Jandarma köylerde 23 Nisan coşkusu yaşattı
Jandarma köylerde 23 Nisan coşkusu yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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