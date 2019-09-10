Jandarma köy yollarında denetim yaptı

10.09.2019 16:21

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.



Köy okullarına sürpriz ziyaret yapan jandarma, öğrencilere destek oldu. Kent merkezi ile ilçelere bağlı köy okullarına öğrenci taşıyan servisler, jandarma trafik ve asayiş ekipleri tarafından denetledi. Öğrenci taşıyan servislerin teknik yapısı ve belgeleri de kontrol edilerek öğrencilere eğitim-öğretim döneminde sürpriz yapılarak başarı dilendi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, köy okullarında eğitim gören ve okula yeni başlayan çocuklara ise sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencilere resim ve boyama defterleri ile çeşitli hediyeler de dağıtan jandarma ekipleri çocuklarla fotoğraf çektirdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA