Jandarma köy düğünlerini denetledi Çorum'un İskilip ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında jandarma ekiplerince köylerde gerçekleştirilen düğünler denetlendi.

Çorum'un İskilip ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında jandarma ekiplerince köylerde gerçekleştirilen düğünler denetlendi.

Köyleri ziyaret eden İskilip Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri düğünlerde sosyal mesafe kuralı ve maske denetimi yaptı. Jandarma ekipleri ayrıca düğün sahipleri ve davetlilere korona virüs tehlikesi henüz geçmediğini hatırlatarak, kurallara uyulmasını istedi.

Düğün sahipleri ve davetlilere görüşerek pandemi süreci ile ilgili bilgilendirme yapan İlçe Jandarma Komutan Vekili Uğur Ünlü; "Sizlerin sağlığı için sizleri kontrol ederek sağlığınızı korumaya çalışıyoruz. Sizler de fedakarlık yaparak kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi düşünerek düğünleriniz de sosyal mesafeye ve maske kuralına uyup, uymayanları uyaralım. Tehlike henüz geçmiş değil, rehavete kapılmayıp korumasız kalmayalım" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA