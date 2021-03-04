Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı
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Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı

04.03.2021 23:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:50

Malatya'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde gece uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yaptı.

Malatya'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde gece uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yaptı.

Jandarma ekipleri kentin ana arterlerinde drone ile denetim, gerçekleştirdi, durdurdukları araçlardaki vatandaşların istisnai kişi belgelerin kontrol etti.

Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı
Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı
Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı
Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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