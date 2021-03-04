Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı
04.03.2021 23:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:50
Malatya'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde gece uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yaptı.
Malatya'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde gece uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yaptı.
Jandarma ekipleri kentin ana arterlerinde drone ile denetim, gerçekleştirdi, durdurdukları araçlardaki vatandaşların istisnai kişi belgelerin kontrol etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı