Jandarma korona virüs denetimlerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Jandarma korona virüs denetimlerini sürdürüyor

Jandarma korona virüs denetimlerini sürdürüyor
04.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:05

Adıyaman'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birimlerce sıkı şekilde uygulanıyor.

Adıyaman'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birimlerce sıkı şekilde uygulanıyor.

İl genelindeki sorumluluk bölgesinde denetimlerine aralıksız devam eden jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara yönelik de denetimlerini sürdürüyor.

İl jandarma komutanlığı ve bağlı birimler tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde 65 yaş ve üstü, 20 yaş ve altı vatandaşlar ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlar ikametlerinden dışarı çıkmaları yasaklanan ve bu kapsamda yasaklara uymayan, 20 kişiye toplamda 13 bin 356 TL idari para cezası uygulandı.

Vatandaşların meydanlarda, sokak ve caddelerde sosyal mesafe kuralına uymadan toplu olarak yürümemeleri veya bulunmamalarını sağlamak için ekipler tarafından yapılan kontrollerde 15 vatandaşa toplamda 47 bin 250 TL idari para cezası kesildi.

Yine Korona virüs salgını nedeniyle bazı sokak ve mahallelerde alınan karantina tedbirlerine uymayan ve sosyal izolasyonu sağlanmasına aykırı davranan 1 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası, iş yeri açılış ve kapanış saatleri ile ilgili yayımlanan genelgeler doğrultusunda 411 market ve büfe denetimi, 33 fırın denetimi gerçekleştirildi. Piknik, balık tutmak ve izinsiz seyahat etmek nedeniyle yayımlanan genelgeler doğrultusunda 25 kişi kontrol edilirken 27 bin 580 TL idari para cezası kesildi.

Trafik birimlerince toplu taşıma araçlarında yüzde 50 doluluk oranı ve oturma düzeni standardına uymayan 2 araç şoförüne 784 TL cezası olmak üzere toplam 63 vatandaşa 92 bin 120 TL para cezası uygulandı.

Aynı zamanda jandarma ekipleri tarafından yol uygulamalarında 27 bin 462 araç ve 44 bin 932 kişinin kontrolleri yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste 'sahte şafak' tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor Haberler
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada Haberler
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu Haberler
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru Haberler
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
4 gündür haber alınamayan alzheimer hastası kadın, her yerde aranıyor
4 gündür haber alınamayan alzheimer hastası kadın, her yerde aranıyor
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi şekillenecek
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi...
Tartıştığı eski kocasını sırtından bıçaklayan kadın gözaltına alındı
Tartıştığı eski kocasını sırtından bıçaklayan kadın gözaltına alındı
Henüz 13 yaşında! Bir saat arayla ikinci kafeyi soyarken yakalandı
Henüz 13 yaşında! Bir saat arayla ikinci kafeyi soyarken yakalandı
Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı
Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör...
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi
Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Ozan Güven Nur Yerlitaş Burak Özçivit
Spor Neymar Jose Sosa Ersun Yanal Lionel Messi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Kavga Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: Jandarma korona virüs denetimlerini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 14:29:41. #1.15#
title