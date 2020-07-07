Jandarma Korona tedbirlerine uymayan 19 kişiye 17 bin 100 TL para cezası kesti
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Jandarma Korona tedbirlerine uymayan 19 kişiye 17 bin 100 TL para cezası kesti

Afyonkarahisar'da, jandarma ekipleri tarafından 22 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde Korona virüs (Kovit-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 19 kişiye 17 bin 100 TL para cezası kesildi.

Jandarma Korona tedbirlerine uymayan 19 kişiye 17 bin 100 TL para cezası kesti
07.07.2020 13:56 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:00

Afyonkarahisar'da, jandarma ekipleri tarafından 22 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde Korona virüs (Kovit-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 19 kişiye 17 bin 100 TL para cezası kesildi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, korona virüs tedbirlerinin uygulanması için denetimlerin aralıksız olarak sürdüğü belirtildi. Denetimlerin asıl amacının salgının yayılmasını önlemek olduğunu belirtildi. Açıklamada, "Jandarma asayiş timlerince sorumluluk alanında icra edilen faaliyetlerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan denetim, kontrollerde ayrıca jandarma trafik timlerince seyir halindeki araçlarda ve yolcu taşımacılığı yapan personel, işçi servislerinin yanı sıra şehir içi ve şehirler arası ulaşımı sağlayan otobüs ve dolmuşlarda maske takmanın yaygınlaştırılması maksadıyla denetimler gerçekleştirilmeye devam edilmektedir.

22 Haziran-05 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan denetim ve kontrollerde ise 19 vatandaşa '5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince 17 bin 100 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Jandarma olarak Korona virüs salgınından, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşımızın yanında, yakınında yardımında prensibiyle özverili çalışmalara devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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