Jandarma köpeklerinin gösterisi ilgiyle izlendi

İZMİT'te, 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü'nde jandarmanın arama kurtarma köpeklerinin gösterisi ilgiyle izlendi.

İZMİT'te, 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü'nde jandarmanın arama kurtarma köpeklerinin gösterisi ilgiyle izlendi.

İzmit Belediyesi ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenledi. İzmit Belediyesi'nin önündeki alanda jandarma arama kurtarma ve iz takip köpekleri Kor, Dev ve Sıtma izleyenlere maharetlerini gösterdi. Kendisiyle ilgilenen görevli personel eşliğinde izleyicilere arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan metotları sergileyen köpekler, ilgiyle izlenildi.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hayvanları korumanın insanoğlunun görevi ve sorumluluğu olduğunu belirterek, "Hem bir farkındalık oluşturmak istiyoruz hem de daha fazla canlıya sahip çıkmak istiyoruz. Onların da bizim gibi bu dünyada rahat bir şekilde yaşamaya hakları var. Haklarının korunmasına ihtiyacı var herkesi bu duyarlılığa davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU