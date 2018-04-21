Jandarma Komutanlığı Öğrencileri Ağırladı

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Sorgun Mahallesi'ndeki ilkokulun öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek yerleşkede bir gün geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma personeli, 2 derslik ve 22 öğrencisi bulunan Sorgun İlkokulunun öğrencilerini, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde davet etti.

Bunun üzerine kışlaya gelen öğrenciler, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

Tuğgeneral Hacıoğlu ile fotoğraf çektiren çocuklar, hep beraber "Gündoğdu Marşı"nı söyledi.

Jandarmanın kullandığı helikopteri yakından inceleyen ve ilk kez helikoptere binen öğrenciler, pilot koltuğuna geçerek fotoğraf çektirdi.

Bursa Hayvanat Bahçesi'ni de gezen öğrenciler, daha sonra lunaparkta eğlendi.

İl Jandarma Komutanlığı, 18 Ocak Perşembe günü Sorgun İlkokulunda eskiyen sınıf tahtaları, sıra ve masalar ile duvarları yenileyip, onararak öğrencilere sürpriz yapmıştı.