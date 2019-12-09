Jandarma Komutanlarından Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret

09.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:44

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığından Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığına atanan Tuğgeneral Semih Okyar ve Yalova İl Jandarma Komutanlığından Erzurum İl Jandarma Komutanlığı atanan Kıdemli Albay Ali Gemalmaz'ın ziyaretinin ardından, jandarma komutanları da Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyarette bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Erzurum'a atanarak görevlerine başlayan Tuğgeneral Semih Okyar ile Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Çomaklı ile bir araya geldi.



Okyar ve Gemalmaz'ın nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin daima el ele vererek Erzurum için çalışacağını söyledi. Kurumlar arası güç birliğinin bu anlayışa destek olacağını belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin, şehrin ve bölgenin güvenliği noktasında önemli bir pay sahibi olan Erzurum Jandarma Bölge ve İl Komutanlıkları ve ile yapılacak iş birliklerine daima hazır olduğunu ifade etti.



Konuklarına Türkiye'nin 2023 Vizyon Projesi olan Doğu Anadolu Gözlem Evi (DAG) hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, projenin 2020 yılının sonunda bitirilerek ülkemize kazandırılacağını söyledi.



Tuğgeneral Semih Okyar, Atatürk Üniversitesinin ne kadar büyük bir eğitim yuvası olduğunu Erzurum'a geldikten sonra daha iyi anladığını belirterek, üniversitenin geniş öğrenci kitlesi ve oluşturduğu istihdam sayesinde şehre önemli bir katma değer sağladığını söyledi. Rektör Çomaklı'nın DAG hakkındaki bilgilendirmesini ilgiyle takip eden Okyar, gözlemevini çok merak ettiğini ve en kısa zamanda ziyaret etmek istediğini belirtti.



Ziyaretin sonunda Rektör Çomaklı, konuklarına çeşitli hediyeler armağan etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA