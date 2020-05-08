"Jandarma Komutanıyım" diyerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, kendilerini "jandarma komutanıyım" diye tanıtarak bir kişinin para ve altınlarını aldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.