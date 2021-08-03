Jandarma komutanı Aslan, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Albay Ersin Aslan'a teşekkür etti.

Öte yandan İYİ Parti İl Başkanı Ağa Gündoğmuş ve eşi Emine Gündoğmuş ile Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayhan, İl Başkan Vekili Atilla Bekan, İl Başkan Yardımcısı Akif Kuvvet, Başkan Yardımcısı Ayşe Öztürk de Rektör Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ağa Gündoğmuş ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı