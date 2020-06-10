Jandarma komandolardan 'Mehmet ' türküsü Jandarma komandolardan 'Mehmet ' türküsü Terörle Mücadele Harekatı kapsamında görevli kahraman Jandarma Komandoların yetiştiği, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının faaliyetleri 'Mehmet ' türküsü eşiliğinde tanıltıldı.

Jandarma komandolardan 'Mehmet ' türküsü

ANKARA - Terörle Mücadele Harekatı kapsamında görevli kahraman Jandarma Komandoların yetiştiği, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının faaliyetleri 'Mehmet ' türküsü eşiliğinde tanıltıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında görevli kahraman Jandarma Komandoların yetiştiği, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının faaliyetlerine yer verildi. Paylaşımda 'Mehmet' türküsü de yer aldı.

Kaynak: İHA