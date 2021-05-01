Jandarma kısıtlamada göz açtırmadı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişiye operasyon düzenledi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişiye operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre ilçenin Perşembe beldesi yolu üzerinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta arama yapıldı. Kısıtlamaya uymayarak jandarmanın çevirmesine yakalanan ve üzerlerinde 2 gram kubar esrar maddesi uyuşturucu bulunduran M.T. (31) ve G.V. (34) isimli 2 şahıs ekiplerce göz altına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı