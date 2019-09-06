Jandarma Kıdemli Albay Hasan Aksoylu için veda yemeği düzenlendi

06.09.2019 17:58

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesi ile İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğretim Kurul Başkanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Hasan Aksoylu için veda yemeği düzenledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik, emeklilik, terfi ve atamalara ilişkin atama kararnamesi ile İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğretim Kurul Başkanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Hasan Aksoylu için veda yemeği organize edildi. Düzenlenen veda yemeğine Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın yanı sıra 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Ali Ekiyor, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcıları İhsan Ayrancı ve Çağlayan Aydın, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, bazı kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Göreve başladığımdan beri 41 terörist etkisiz hale getirildi"



Düzenlenen veda programında yenilen yemeğin ardından katılımcıların duygu ve düşüncelerinin aktarıldığı programda konuşan Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş; "Devletlerin var olma gerekçesi toplum bilim uzmanlarının toplum sözleşmesi kuralarında bahsettiği iki mecburiyete dayanıyor. Birincisi güvenliğin, ikincisi ise adaletin sağlanmasıdır. Güvenliğin sağlanması kısmını İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet ve Jandarma personellerimiz gerçekleştiriyor. Güvenliğin sağlanmasının ötesinde kalıcı bir güvenlik ortamını oluşturulmasında da her iki kurumumuz birbirleriyle kardeş hane bir rekabet içerisinde ve yardımlaşma içerisinde çalıştılar. Bizler bunu uygulamaya başladıktan iki yıl sonrada Bakanlığımız bu işin böyle olması gerektiğine dair bir genelge yayınladı. Başarının birinci şartı çalışmak, ama samimiyetle, sadakatle, ayrı bir ajandası olmadan, devletin, vatandaşın hizmetinde çalışmaktır. 2016 yılında göreve başladığımdan beri 41 terörist etkisiz hale getirildi. Bu süre zarfında tek bir vatan evladını da çok şükür şehit vermedik. Bu vesileyle Jandarma Kıdemli Albay Hasan Aksoylu'ya ilin valisi olarak, gururla "şehit vermedik" dememi sağlayacak planlamaları, çalışmaları yaptıkları için devletim, milletim, vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ailesi ile birlikte huzur içerisinde bir ömür diliyorum. Yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.



Jandarma Kıdemli Albay Hasan Aksoylu ise yaptığı konuşmada, "Bizler devletimiz, milletimiz, bayrağımız bizden ne bekliyorsa onu yapmaya çalıştık. Terörle mücadeledeki başarı, bir ekip işidir. Burada en büyük pay, Erzincan Valimiz Ali Arslantaş'a aittir. Kendilerinin bize vermiş olduğu destek sağladığı imkan sayesinde bu başarıları yakalayabildik." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA