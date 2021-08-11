Jandarma kenevir bitkisi ele geçirdi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 503 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 503 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta İlçe Jandarma sorumluluk bölgesinde planlı ve titiz çalışma neticesinde Alidam köyünde A.A isimli şahsın arazisinde ekili kenevir bitkisi olduğu bilgisi alandı. İhbar üzerine bölgede arama tarama çalışması yapan ekipler 503 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Olay ile ilgili adli işlemler sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı