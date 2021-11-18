Jandarma, kazaya karışan aracı kırılan aynasından buldu - Haberler
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Jandarma, kazaya karışan aracı kırılan aynasından buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma, kazaya karışan aracı kırılan aynasından buldu

Zonguldak'ta yayaya çarpıp kaçan araç, jandarma ekiplerinin araştırması sonucu kırılan aynasından tespit edildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta yayaya çarpıp kaçan araç, jandarma ekiplerinin araştırması sonucu kırılan aynasından tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Zonguldak-Ankara karayolu Karaman beldesi mevki'inde meydana geldi. Saat 01.00 sıralarında T.K., karayolunda yaya olarak ilerlediği sırada plakası belli olmayan aracın çarpması sonucu yaralandı. T.K., 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri T.K.'ya çarpıp kaçan aracın izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda kaza yerinde kırık araç aynasından yola çıkan ekipler, kazaya karışan araç ve sürücüsünü tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

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